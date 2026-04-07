  Soykırımcı İsrail'den katliam: Şehit sayısı 73 bine dayandı
Soykırımcı İsrail'den katliam: Şehit sayısı 73 bine dayandı

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 312'ye, yaralı sayısının ise 172 bin 134'e yükseldiğini duyurdu. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 733 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu bildirildi.

AA7 Nisan 2026 Salı 11:47
Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları ağır bir insani felakete yol açtı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verileri, can kaybının 72 bini geçtiğini ortaya koyarken, ateşkes sürecine rağmen ölümlerin durdurulamadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 73 BİNE DAYANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 10 ölü ve 44 yaralının getirildiği kaydedildi.

ATEŞKESİN ARDINDAN 733 KİŞİ DAHA KATLEDİLDİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 733 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 34 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 759 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 312'ye, yaralı sayısının da 172 bin 134'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

