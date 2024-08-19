İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2024 Pazartesi / 14 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,73
  • EURO
    37,2739
  • ALTIN
    2698.47
  • BIST100
    9918.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtildi.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü
ABONE OL

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinde Hula beldesine saldırı düzenlediği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail saldırısında 2 kişinin öldüğü aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre de İsrail ordusuna ait İHA'nın sabah saatlerinde Hula beldesindeki Abra bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail'in ayrıca top atışıyla Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Ayta eş Şaab beldesini hedef aldı, Tire bölgesindeki köylere ve sahile işaret fişeği ateşledi.

İsrail güçleri, Lübnan'la arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki Nakura, Cebel Lebune ve Cebel Alem beldelerine bitişik ormanlık alanlarda sabah saatlerinde ağır makinalı tüfekle ateş açtı.

İsrail ordusuna ait keşif uçakları ve İHA'lar ve dronlar da dün geceden beri, batı ve orta kesimlerdeki köyler üzerinden Litani Nehri'ne kadar uçuşlarını yoğunlaştırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.