İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5999
  • EURO
    51,5569
  • ALTIN
    6678.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Tayr Diba beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, Mareke beldesindeki bir başka saldırıda 2 kişi yaralandı. Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 1497'ye ulaştı.

AA7 Nisan 2026 Salı 01:22
ABONE OL

Soykırımcı İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı Lübnan operasyonu ağır bir insani bedelle devam etti. Güney Lübnan'daki Sur kentine bağlı Tayr Diba beldesine düzenlenen hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirirken, bölgedeki sivil kayıplar gün geçtikçe arttı. Lübnan genelinde yerinden edilen kişi sayısının 1 milyonu aşması, krizin boyutunu gözler önüne serdi.

TAYR DİBA'YA HAVA SALDIRISI: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Tayr Diba beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mareke beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında ise ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI: ÖLÜM BİLANÇOSU 1497'YE ÇIKTI

Soykırımcı İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan soykırımcı İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana soykırımcı İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

  • İsrail Lübnan saldırısı
  • Tayr Diba
  • Lübnan güneyı
  • İsrail hava saldırısı
  • Lübnan Sağlık Bakanlığı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.