Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Orta Doğu'daki ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Lübnan basını saldırıların Tuffah, Barghaz ve Louaize bölgelerini hedef aldığını duyururken, saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan amatör görüntülerde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan semalarında uçtuğu ve bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği görüldü.

EN AZ 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İsrail'in geçen hafta Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırıların Hizbullah altyapısını hedef aldığını iddia etmişti.

İSRAİL ATEŞKESİ BİRÇOK KEZ İHLAL ETMİŞTİ

Lübnan'da 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail, Lübnan'ın farklı bölgelerine çok sayıda saldırı düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden saldırıları, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.