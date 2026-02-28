İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait hedeflere bir dizi hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 09:15 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
ABONE OL

Orta Doğu'daki ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Lübnan basını saldırıların Tuffah, Barghaz ve Louaize bölgelerini hedef aldığını duyururken, saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan amatör görüntülerde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan semalarında uçtuğu ve bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği görüldü.

EN AZ 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İsrail'in geçen hafta Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırıların Hizbullah altyapısını hedef aldığını iddia etmişti.

İSRAİL ATEŞKESİ BİRÇOK KEZ İHLAL ETMİŞTİ

Lübnan'da 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail, Lübnan'ın farklı bölgelerine çok sayıda saldırı düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden saldırıları, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.