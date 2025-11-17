İSTANBUL 20°C / 15°C
17 Kasım 2025 Pazartesi
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 can kaybı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 00:21 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 can kaybı
Soykırımcı İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Sur'a bağlı El-Mansuri beldesinde bir araç soykırımcı İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

ATEŞKES ANLAŞMASI

Soykırımcı İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile soykırımcı İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

Soykırımcı İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

