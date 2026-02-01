İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

AA1 Şubat 2026 Pazar 21:27 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Soykırımcı İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Aba beldesinde bir araç, soykırımcı İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı öne sürülmüştü.

ATEŞKESE RAĞMEN SOYKIRIMCI İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

Soykırımcı İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile soykırımcı İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

Soykırımcı İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden soykırımcı İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.