  • Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a saldırı... 1 BM askeri öldürüldü
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a saldırı... 1 BM askeri öldürüldü

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı bir noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, 1'inin de ağır yaralandığı bildirildi.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 01:31
UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Adşit el-Kusayr beldesi yakınındaki UNIFIL mevkisine mühimmat isabet ettiği aktarıldı.

Açıklamada, olayda 1 UNIFIL askerinin hayatını kaybettiği, 1'inin de ağır yaralandığı kaydedildi.

"MÜHİMMATIN KİM TARAFINDAN ATEŞLENDİĞİ BİLİNMİYOR"

Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ölen asker için taziye, yaralanan asker için de geçmiş olsun mesajı verilerek, "Hiç kimse barış davasına hizmet ederken hayatını kaybetmemelidir." ifadesi kullanıldı.

NNA: ENDONEZYA BİRLİĞİNİN KONUŞLANDIĞI BÖLGE HEDEF ALINDI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki Mercayun ilçesine bağlı Adşit el-Kusayr beldesinde bulunan UNIFIL'e bağlı Endonezya birliğinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldı.

UNIFIL, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde bulunan karargaha roket ve mühimmat isabet ettiğini duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Popüler Haberler
