4 Mart 2026 Çarşamba
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a saldırı... Başkent hedef alındı

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Aramun beldesine hava saldırısı düzenledi.

4 Mart 2026 Çarşamba 03:48
Lübnan basınında yer alan haberlere göre, soykırımcı İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesinde bir binayı hedef aldı.

Saldırı sonucu meydana gelen şiddetli patlama sesi Beyrut'ta da duyuldu.

Lübnan makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA ise İsrail uçaklarının gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefer Coz ve Kefur bölgelerine saldırılar düzenlediğini aktardı.

Bu arada, soykırımcı İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Beyrut semalarında alçak irtifada uçuşunu sürdürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

Soykırımcı İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan soykırımcı İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

