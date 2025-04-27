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Dünya

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a saldırı tehdidi

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen başkent Beyrut'u vuracağını duyurdu.

AA27 Nisan 2025 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a saldırı tehdidi
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Soykırımcı İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ndeki bir binayı hedef alacakları tehdidinde bulundu.

Adraee, söz konusu binanın Hizbullah'a ait bir tesis olduğunu öne sürerek etraftaki binaların terk edilmesini istedi.

Adraee'nin tehdidinden sonra başkent Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'nde insanların tehdit bölgesinden uzaklaşmaları için havaya uyarı ateşi açıldı.

Ayrıca soykırımcı İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Beyrut'un güneyinde uyarı atışı olarak küçük roketlerle bölgeye bir saldırı düzenledi.

Soykırımcı İsrail'in en son 1 Nisan'da Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra ilk kez 28 Mart'ta Beyrut'u bombalamıştı.

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