İsrail Beyrut'un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül'den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.

Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.

ABD'nin Axios haber platformunun üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.



Barak Ravid imzalı haberde, saldırının sonuçlarının henüz bilinmediği ve Lübnan medyasından İsrail'in saldırısının Hasan Nasrallah'ın öldüğü saldırıdan daha büyük olduğu bilgisi aktarıldı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ LİTANİ NEHRİ'NİN KUZEYİNDE ISRARCI

İsrail ordusu, kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia etse de Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyindeki birçok köyün ve beldenin boşaltılmasını istedi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki 35 köy ve beldedeki halktan bölgeden ayrılmalarını istedi.

Adraee, bölgedeki 35 yerleşim yerinin sakinlerine evlerini hemen boşaltmaları ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etti.

Sözcünün boşaltılmasını istediği yerleşim bölgelerinin büyük kısmının Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde olması dikkati çekiyor.

Lübnan'a başlattığı kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia eden İsrail ordusunun Litani Nehri'nin kuzeyindeki bölgelerin de boşaltılmasını istemesi, "Karadan işgal Lübnan'da daha geniş bir alana mı yayılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İşte Lübnan ile İsrail arasında dakika dakika yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Lübnan'da uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'i sert şekilde kınadı.

İsrail ordusu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ziyareti devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırında yer aldığını iddia ettiği "3,5 kilometre uzunluğundaki bir tüneli" vurduğunu öne sürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyini kapsayan tahliye taleplerinin, bölgeye erişimi zorlaştırmasının yanı sıra gıda ve tıbbi bakım için kaynakların azalmasına neden olduğunu ve insani yardımların olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Hizbullah, Lübnan'da İsrail savaş uçaklarının enkaz kaldırma ve yaralıları kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma ekiplerine saldırılar düzenlediğini açıkladı.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan'a tıbbı malzeme taşıyan ilk yardım uçağının başkent Beyrut'a ulaştığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Lübnan'a tıbbi yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Rafik Hariri Havalimanı'na ulaştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece düzenlenen ve öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın muhtelif halefi Haşim Safiyuddin'in hedef alındığı iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Düşmanımızın benimsediği politikalar, ayrılık ve fitne tohumları ekmek, tüm Müslümanlar arasına ayrılık sokmaktır. Onlar Filistin, Lübnan, Mısır ve Irak halkının düşmanıdır. Onlar Yemen ve Suriye halkının aynı düşmanıdır. Düşmanımız tektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gittiği bildirildi.

İsrail ordusu, kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia etse de Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyindeki birçok köyün ve beldenin boşaltılmasını istedi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Nebatiye bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 Lübnanlı hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarında bulunan Krayot bölgesini çok sayıda roketle hedef aldığını duyurdu.

06:46 İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

03:20 Arap Birliği, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları üzerine yaptığı toplantıda, Lübnan'a saldırıların durdurulması ve acil yardım yapılması yönünde çağrıda bulundu.

02:12 G7 ülkelerinin liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada Orta Doğu'da kötüleşen durumdan derin endişe duyulduğu belirtilerek, bölgesel aktörlere "sorumlu davranma" çağrısında bulunuldu. İran'ın İsrail'e yönelik askeri saldırısının kınandığı açıklamada, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı kesin bir dille yineliyoruz" denildi.

02:05 İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşanırken, saldırının hedefinin Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.

01:30 İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı bildirildi.

01:20 ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkes teklifini kabul ettiğinden haberdar olmadıklarını açıkladı.

00:54 İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşandı.

00:30 Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1411 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri saldırılarda 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.