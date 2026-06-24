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Dünya

Soykırımcı İsrail'den mezarlığa saldırı: Kalıntılar birbirine karıştı

Gazze Şehri'nin kuzeyinde İsrail ordusunun saldırıları sırasında tahrip olan Şeyh Rıdvan Mezarlığı'nda arama yapan Filistin Sivil Savunma ekipleri, onlarca insana ait kalıntı çıkardı.

IHA24 Haziran 2026 Çarşamba 10:06 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den mezarlığa saldırı: Kalıntılar birbirine karıştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yalnızca yaşam alanlarında değil, mezarlıklarda da ağır tahribata yol açtı. Saldırılar sırasında bozulan Gazze Şehri'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mezarlığı'nda yürütülen arama çalışmalarında onlarca insana ait kalındı çıkarıldı.

"MEZARLIĞA GELEN AİLE ÜYELERİ YAKINLARININ KALINTILARINI TEŞHİS ETMEKTE BÜYÜK ZORLUK YAŞIYOR"

Gazze Sivil Savunma Halk İlişkiler ve Medya Direktörü Abdullah el- Majdalawi, mezarlığın İsrail güçleri tarafından saldırılar sırasında buldozerlerle tahrip edildiğini bildirdi.

El-Majdalawi, kalıntıları çıkarma çalışmalarının son derece zor şartlar altında yürütüldüğünü belirtti. Sivil Savunma ekiplerinin elindeki kaynakların ciddi ölçüde yetersiz olmasına rağmen arama ve çıkarma çalışmalarının hala sürdüğünü belirten el-Majdalawi, İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği yıkım nedeniyle farklı mezarlardaki kalıntıların birbirine karıştığını söyledi.

Direktör, "Mezarlığa gelen aile üyeleri bile mezarların geniş çaplı tahrip edilmesi ve yerlerinin bozulması nedeniyle yakınlarının kalıntılarını teşhis etmekte büyük zorluk yaşıyor. Mezarlıktan çıkarılabilecek nihai cenaze sayısı, alana verilen büyük çaplı tahribat nedeniyle hala bilinmiyor" dedi. Abdullah el- Majdalawi, çıkarılan kalıntıların uygun şekilde yeniden defnedilmeleri için ilgili kurumlara teslim edildiğini bildirdi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda bugüne kadar toplam 73 bin 39 kişi hayatını kaybederken, 173 bin 388 kişi yaralandı.

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