Soykırımcı İsrail'den misilleme: Netanyahu, İspanya'yı Gazze Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı

Başbakan Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya'nın Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarılma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İspanya'nın İsrail ordusunu karaladığını öne süren Netanyahu, "Bu nedenle, İspanya'nın defalarca İsrail'in karşısında yer almayı seçmesi üzerine, bugün İspanya temsilcilerinin Kiryat Gat'taki koordinasyon merkezinden çıkarılması talimatını verdim." açıklamasını yaptı.

Netanyahu, İspanya'nın tutumunu "düşmanlık" olarak nitelendirerek, hiçbir ülkenin, İsrail'e karşı "diplomatik bir savaş yürütmesine izin vermeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.