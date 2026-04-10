  • Soykırımcı İsrail'den misilleme: Netanyahu, İspanya'yı Gazze Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı
Dünya

Soykırımcı İsrail'den misilleme: Netanyahu, İspanya'yı Gazze Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya'nın birçok kez Tel Aviv'in karşısında yer aldığını iddia ederek, ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden (CMCC) Madrid'i çıkarma kararı aldığını belirtti.

Soykırımcı İsrail'den misilleme: Netanyahu, İspanya'yı Gazze Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı
Başbakan Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya'nın Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarılma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İspanya'nın İsrail ordusunu karaladığını öne süren Netanyahu, "Bu nedenle, İspanya'nın defalarca İsrail'in karşısında yer almayı seçmesi üzerine, bugün İspanya temsilcilerinin Kiryat Gat'taki koordinasyon merkezinden çıkarılması talimatını verdim." açıklamasını yaptı.

Netanyahu, İspanya'nın tutumunu "düşmanlık" olarak nitelendirerek, hiçbir ülkenin, İsrail'e karşı "diplomatik bir savaş yürütmesine izin vermeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.

