İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0782
  • EURO
    48,6153
  • ALTIN
    5416.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den Mısır sınır kararı
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Mısır sınır kararı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 'insansız hava araçlarıyla (İHA) silah kaçakçılığı' yapıldığı iddiasıyla orduya ülkesinin Mısır sınırındaki alanları kapalı askeri bölgeye dönüştürülmesi talimatı verdiği bildirildi.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 12:39 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Mısır sınır kararı
ABONE OL

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın ordu, polis ve iç istihbarat yetkilileriyle Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan "İsrail'e, İHA'larla kaçakçılık yapılması" meselesini görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerin ardından Katz'ın orduya, İsrail'in Mısır sınırındaki yerleri kapalı askeri bölgeye dönüştürülmesi talimatı verdiği kaydedildi.

Buna ek olarak kapalı askeri bölgeye dönüştürülecek alanlarda ateş açma talimatları değiştirilecek ve bu bölgelere izinsiz giren kaçakçılar ve İHA operatörleri hedef alınacak.

Katz'ın Mısır sınırında "İHA'larla silah kaçakçılığı yapılması" konusunu iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ile görüştüğü belirtildi.

Şin-Bet'in "Mısır sınırında İHA'larla yapılan silah kaçaklığını terör tehdidi" olarak nitelendirilmesi için çalışma yapacağı ifade edildi.

İsrail, "Mısır sınırında İHA'larla silah kaçaklığı yapıldığını" iddia ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.