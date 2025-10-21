Soykırımcı İsrail'den vahşet ticareti... Öldürdükleri esirlerin organlarını çalıyorlar

Soykırımcı İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında esir ve cenaze takasları devam ediyor.

Gazze Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Muhammed Zakkut, soykırımcı İsrail'den teslim alınan naaşların karın bölümlerinin kesilip dikildiği bilgisini paylaştı.

TRT'ye açıklamalarda bulunan Zakkut, bedenlerde işkence ve darp izlerine sıkça rastlandığını vurguladı.

Soykırımcı İsrail'in işledikleri suçları gizleme gereği bile duymadığını vurgulayan Zakkut, organ hırsızlığının uzun zamandır yapıldığını söyledi.

Karnı kesik bedenler üzerinde bir araştırma ekibinin çalışma yaptığı ifade edilen açıklamada, bazı naaşların gözlerinin olmadığı, büyük bir ihtimalle korneaların alındığı bilgisi paylaşıldı.