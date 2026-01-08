İSTANBUL 17°C / 3°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'den ''roket atıldı'' bahanesiyle Gazze'ye yeni saldırı

Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir noktayı 'buradan roket atıldığı' iddiasıyla bombaladığını duyurdu.

8 Ocak 2026 Perşembe 13:27
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazze kentinden atılan bir roket, bölgede yakın mesafede düştü. İsrail ordusu da roket atıldığı iddia edilen noktayı bombaladı.

Gazze'deki makamlardan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı, İsrail'in saldırısında ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması gereği "Sarı Hat"tın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürürken çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenliyor.

