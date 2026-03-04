İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9637
  • EURO
    51,2448
  • ALTIN
    7342.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den sahte hedefe saldırı... Helikopter sandı, asfaltı vurdu
Dünya

Soykırımcı İsrail'den sahte hedefe saldırı... Helikopter sandı, asfaltı vurdu

Soykırımcı İsrail ordusu, İran'ın saldırıları yanıltmak için yere çizdiği helikopter çizimini gerçek sanıp hava saldırısı düzenledi. O anları sosyal medyadan paylaşan İsrail ordusu, alay konusu oldu.

İBRAHİM IŞIK4 Mart 2026 Çarşamba 13:55 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den sahte hedefe saldırı... Helikopter sandı, asfaltı vurdu
ABONE OL

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İRAN ÇİZDİ İSRAİL KANDI

Katil İsrail ordusu, İran'a ait bir Mi-17 helikopterine düzenlenen son hava saldırısını gösteren görüntüleri yayınladı. Tel Aviv'in vurduğunu savunduğu helikopterin İran'ın yere çizdiği bir çizimden ibaret olduğu ortaya çıktı.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarını yanıltmak için yere anamorfik resimler çizdiği iddia edildi. Soykırımcı İsrail ordusunun yayınladığı söz konusu videoda helikopterin vurulduğu iddia edilen yerin aslında asfalt üzerine yapılmış bir resimden ibaret olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Rusya, 2023'te Ukrayna'daki savaş sırasında ABD uydularını kandırmak için aynı tekniği kullanmıştı.

UZUN VADELİ BİR ÇATIŞMAYA HAZIRLIK

Bu tablo, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı birçok raporda sahte hedeflere yönelik saldırı iddialarının yer almış olabileceğine işaret ediyor. Öte yandan İran'ın yıpratma stratejisine ağırlık verdiği ve uzun soluklu bir çatışma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı değerlendiriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.