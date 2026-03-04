İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İRAN ÇİZDİ İSRAİL KANDI

Katil İsrail ordusu, İran'a ait bir Mi-17 helikopterine düzenlenen son hava saldırısını gösteren görüntüleri yayınladı. Tel Aviv'in vurduğunu savunduğu helikopterin İran'ın yere çizdiği bir çizimden ibaret olduğu ortaya çıktı.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarını yanıltmak için yere anamorfik resimler çizdiği iddia edildi. Soykırımcı İsrail ordusunun yayınladığı söz konusu videoda helikopterin vurulduğu iddia edilen yerin aslında asfalt üzerine yapılmış bir resimden ibaret olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Rusya, 2023'te Ukrayna'daki savaş sırasında ABD uydularını kandırmak için aynı tekniği kullanmıştı.

UZUN VADELİ BİR ÇATIŞMAYA HAZIRLIK

Bu tablo, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı birçok raporda sahte hedeflere yönelik saldırı iddialarının yer almış olabileceğine işaret ediyor. Öte yandan İran'ın yıpratma stratejisine ağırlık verdiği ve uzun soluklu bir çatışma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı değerlendiriliyor.