İsrail ile Lübnan arasında perşembe gece yarısı yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes, henüz ilk gününde ağır bir darbe aldı. İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyine havadan ve karadan çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Trump'ın bizzat açıkladığı mutabakatın geleceği şimdiden soru işaretleriyle doldu.

İSRAİL ORDUSUNDAN ATEŞKES SONRASI İLK SALDIRI İTİRAFI

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, perşembe gece yarısı yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes sonrası son 24 saatte ilk kez Lübnan'a saldırı yaptığını bildirdi.

Açıklamada, "Sarı Hat" olarak isimlendirilen Lübnan'ın güneyinde işgal altında tutulan bölgeye Hizbullah mensuplarının yaklaştığı ileri sürüldü.

Hizbullah mensuplarının İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu iddiasına yer verilen açıklamada, ateşkes sonrası İsrail ordusunun havadan ve karadan Lübnan'ın güneyinde çeşitli bölgelere saldırılar yaptığı belirtildi.

HİZBULLAH ALTYAPISI VURULDU İDDİASI

Sahadaki İsrail birliklerini desteklemek amacıyla topçu ateşi açıldığına dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah altyapısının vurulduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun, siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda saldırıları yürüttüğünün altı çizildi.

TRUMP'IN DUYURDUĞU ATEŞKESE NETANYAHU'DAN ŞARTLI KABUL

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.