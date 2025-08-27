İSTANBUL 28°C / 21°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Şam'a hava saldırısı... 6 Suriyeli askeri öldü

Soykırımcı İsrail'e ait SİHA'ların Şam'da Suriye ordusuna ait noktalara düzenlediği saldırıda 6 Suriye askeri hayatını kaybetti.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Şam'a hava saldırısı... 6 Suriyeli askeri öldü
Soykırımcı İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin aktardığına göre, İsrail SİHA'ları dün öğle saatlerinden sonra Şam'ın güneybatısında yer alan Küsve'de Suriye ordusuna ait bazı noktaları hedef aldı.

Düzenlenen saldırılarda 6 Suriyeli asker yaşamını yitirdi.

Dün, Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, işgalci İsrail güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in saldırılarını "şiddetle" kınamıştı.

