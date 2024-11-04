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Dünya

Soykırımcı İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 20:38 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Şam'a hava saldırısı
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Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.

"SALDIRIDA, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ"

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

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Diğer yandan, İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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