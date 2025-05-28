İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2025 Çarşamba / 1 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0582
  • EURO
    44,2962
  • ALTIN
    4171.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den Sana Havalimanı'na hava saldırısı
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Sana Havalimanı'na hava saldırısı

Soykırımcı İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Yemen'deki Sana Havalimanı'na saldırdı. İsrail'in Savunma Bakanı Katz, söz konusu saldırıda Husilerin kullandığı son uçağın imha edildiğini iddia etti.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Sana Havalimanı'na hava saldırısı
ABONE OL

Soykırımcı İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bir kez daha Yemen'in başkenti Sana'da yer alan havalimanını bombaladığı bildirildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Sana Havalimanına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Katz, saldırıda Sana Havalimanında "İran destekli Husilerin kullandığı son uçağın da imha edildiğini" iddia etti.

Açıklamada Katz, Yemen'de limanların da hedef alınmaya devam edileceği tehdidinde bulundu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 7 Mayıs'ta Sana Havalimanı dahil olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

Yolcu uçaklarının da hedef alındığı saldırılar sonrası ağır hasar oluşan Sana Havalimanında uçuşlara 17 Mayıs'a kadar ara verilmişti.

  • israil
  • sana havalimanı
  • savaş uçağı
  • saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.