17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
  Soykırımcı İsrail'den skandal çağrı... Bölgede tansiyonu yükseltecek adım
Dünya

Soykırımcı İsrail'den skandal çağrı... Bölgede tansiyonu yükseltecek adım

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Irak ve Yemen'deki İsrail vatandaşlarını bölgedeki silahlı gruplara ilişkin bilgi paylaşmaya ve Tel Aviv adına casusluk faaliyetlerinde bulunmaya davet etti. Çağrıda karekod üzerinden açılacak bir uygulama aracılığıyla iletişim kurulabileceği duyuruldu.

İsrail ordusu, Ortadoğu'daki istihbarat ağını genişletmeye yönelik tartışmalı bir adım attı. Tel Aviv, Irak ve Yemen'de yaşayan vatandaşlarını bölgedeki silahlı yapılar hakkında bilgi toplamaya ve bu bilgileri orduyla paylaşmaya çağırdı. Söz konusu hamle, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bir gelişme olarak değerlendirildi.

İsrail ordusu, Irak ve Yemen'deki vatandaşlarına, ülkelerindeki bazı silahlı gruplara ilişkin bilgi paylaşmaları ve Tel Aviv adına casusluk faaliyetlerinde bulunmaları çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Irak ve Yemen'deki vatandaşların karekod üzerinden açılacak bir uygulama aracılığıyla kendileriyle iletişime geçebileceğini duyurdu.

Söz konusu çağrının, bölgede bazı silahlı yapıların güvenliği tehdit edebileceği uyarısıyla sonucu yapıldığı ileri sürülen açıklamada, vatandaşlardan gelen mesajlar ve bilgiler doğrultusunda resmi kanallar üzerinden yönlendirme sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Irak ve Yemen'deki İsrail vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini almalarının gereği aktarıldı.

