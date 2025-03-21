Soykırımcı İsrail'den skandal ''Gazze'yi ilhak'' tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna "Gazze'de yeni bölgelerin ele geçirilmesi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgelerin genişletilmesi" talimatı verdiğini aktardı.

Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddettiğini ileri süren Katz, Hamas bu tavrını devam ettirdikçe "daha fazla toprak kaybedeceğini ve İsrail'in bu toprakları ilhak edeceğini" açıkladı.

Katz, "İsrail ordusunun Filistinlileri sürgün ederek kara işgaliyle ele geçirdiği noktalarda kalıcı kontrol sağlayacağını" belirtti.

Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan şiddetli saldırıların süreceği tehdidini yineleyen Katz, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze nüfusunu güneye tahliye etmek ve ABD Başkanı (Donald) Trump'ın Gazze sakinleri için gönüllü transfer planını uygulamak da dahil olmak üzere tüm askeri ve sivil baskı araçlarını kullanacağız."

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistinliler, İsrail makamlarının ramazan ayının üçüncü cumasında da Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere yönelik kısıtlamaları sürdürdüğünü belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas anlaşmayı reddetmeyi sürdürdükçe "İsrail'in Gazze'de daha fazla Filistin toprağını ilhak edeceğini" söyledi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw, Columbia Üniversitesi öğrencisi ve Filistin yanlısı aktivist Mahmud Halil gibi çok sayıda öğrencinin tutuklanmasına yol açabilecek uygulamanın, Filistin yanlısı protestoların ABD'de ne kadar etkili olduğunun bir kanıtı olduğunu söyledi.

İsrail askeri araçları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine girerek ateş açtı ve bölgede topçu saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail'in işgal politikalarına karşı çıkan İsrailli aktivist Ofer Neiman, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin siyasi çıkarı için Gazze'ye saldırıları yeniden başlattığını vurgulayarak "asıl amacın Filistinlileri Gazze'den sürmek, soykırıma devam etmek olduğunu" söyledi.

Fransa'da "intifada" dediği için ertelenmiş 5 aylık hapis cezasına çarptırılan Filistin destekçisi Elias İmzalene, sorguda kendisine dini ve siyasi görüşleriyle ilgili sorular yöneltilmesi üzerine siyasi bir davanın içinde olduğunu anladığını belirtti.

Hamas: İsrailli istihbarat direktörünün açıklamaları Netanyahu'nun müzakereleri manipüle ettiğini doğruluyor

04.19 Kanada, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Kızıl Haç ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardım ulaştırmasını desteklemek amacıyla 99 milyon doları aşkın fon sağlayacağını duyurdu.

03.39 İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisini temelsiz iddialarla görevden aldığını belirtti.

00.59 İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılar protesto edildi.

00.08 Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze halkına destek olmak için cuma sabah namazından sonra camilerde toplanmaya çağırdı.

00.00 Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasını bozarak yeniden Gazze'ye düzenlediği saldırıların durması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.