İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2025 Cumartesi / 1 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den skandal itiraf: Filistinliler açken yardımları yakmışlar
Dünya

Soykırımcı İsrail'den skandal itiraf: Filistinliler açken yardımları yakmışlar

Soykırımcı İsrailli askerler, Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmeyen ve haftalarca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda güneş altında bekletilerek çürümeye terk edilen 1000'den fazla yardım tırındaki gıda, içme suyu ve tıbbi malzemeyi imha ettiklerini itiraf etti.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den skandal itiraf: Filistinliler açken yardımları yakmışlar
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, imha edilen tırlar on binlerce yardım paketi taşıyordu. Ancak Gazze'ye girişlerine izin verilmediği için soykırımcı İsrailli askerler tarafından haftalarca güneş altında bekletilerek bozuldu.

KAN televizyonuna yardım tırlarıyla ilgili konuşan soykırımcı İsrailli subay, "Her şeyi toprağa gömdük. Bazı yardım malzemelerini de yaktık." diyerek olayı doğruladı.

Subay, "Hala güneş altında bekleyen binlerce yardım malzemesi paketi var. Gazze'ye sokulmazlarsa onları da imha edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DEPOLAR DOLU AMA YARDIM GİREMİYOR"

Soykırımcı İsrail ordusundan yetkililer, Gazze'ye yardım geçişlerinde günlük 100 ila 150 tıra izin verildiğini öne sürerken, bunların büyük bölümünün boşaltılamadığını söyledi.

Bir başka subay da "Yardım mekanizması işlemiyor. Tırlar duruyor, yollar bozuk, koordinasyon yok. Şu anda dünyanın en büyük tahıl deposuna sahibiz ama buradaki ürünler taşınmazsa onları da gömeceğiz." diye konuştu.

Bu gelişmenin, Gazze'de her geçen gün derinleşen açlık ve kıtlık krizinin ortasında yaşanması dikkati çekti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 83'ü çocuk 122'ye ulaştığını açıklamıştı.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.

Dünya Gıda Programı açıklamasında, Gazze'de yaşayan her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini ve kıtlığın yayılma riski taşıdığını bildirmişti.

Soykırımcı İsrail, 2 Mart'tan bu yana Hamas'la yapılmış ateşkes ve esir takası anlaşmalarını uygulamaktan kaçınıyor. Aynı tarihten itibaren Gazze'ye girişe hazır bekleyen yüzlerce yardım tırı sınırda yığılmış durumda. İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması, binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.