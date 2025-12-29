Soykırımcı İsrail'den Somaliland kararı... Afrika Birliği acil toplantıya çağırıldı

Abdulati, Konseyin dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen video konferans oturumunda konuşma yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin soykırımcı İsrail'in Somaliland'ı bir devlet olarak tanımasını tamamen reddettiğini söyledi.

Bu tanımanın uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Afrika Birliği Kuruluş Kanunu ilkelerine de aykırı olduğunu belirten Abdulati, soykırımcı İsrail'in özellikle Afrika Boynuzu bölgesinde olmak üzere uluslararası ve bölgesel güvenlik ile barışın temellerini baltaladığını kaydetti.

Abdulati, soykırımcı İsrail'in Somaliland bölgesinde kurulan yapıyı egemen bir devlet olarak tanımasının reddedilmesi, Somali devletinin toprak bütünlüğünü vurgulamak ve bu tehlikeli gelişmeyi ele almak için Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplanması için çağrıda bulundu.



Arap Birliği de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu talepte, soykırımcı İsrail'in Somali'nin kuzeybatısındaki bölgeyi bir devlet olarak tanımasına karşı sert bir tavır almasını istemişti.



SOYKIRIMCI ⁠İSRAİL, SOMALİLAND'I TANIYAN TEK ÜLKE

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla soykırımcı İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.