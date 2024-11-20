Soykırımcı İsrail'den son 24 saatte 2 katliam! Şehit sayısı 43 bin 985'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 411. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 411 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 985'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 411 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 13 kişinin şehit olduğu, 84 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 43 bin 985'e, yaralı sayısının da 104 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 43 bin 985'e yükseldi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir marangozhane ve bir evi yıkımına karşı çıkan Filistinlilere saldırısında 4 kişi yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk ve biri kadın 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda görevi sırasında İsrail ordusunun kurşunuyla kısmi felç kalan foto muhabiri Fadi el-Vahidi, yaklaşık bir aydır kalkamadığı yatağında zor günler geçiriyor; ailesi de onun yurt dışında tedavi olması için açlık grevi yapıyor.

İsrail'in bir ayı aşkın süredir kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, bölgedeki durumun her geçen gün kötüleştiğini ve yetersiz beslenme vakalarının arttığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki kentlere düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, "çıkarları için hedef gözetmeksizin saldırı" anlamına gelen "Dahiye Doktrini"ni Gazze'den sonra bir kez daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde uyguluyor.

Gazze'de görev yaptıktan sonra ağustosta ABD'deki görevine dönen Danışman Nefrolog Talal Ali Khan, İsrail ordusunun hedef ayırmadığı Gazze'de, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının güvenlik riskinin "ciddi boyutta" olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in kuşatması ve saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde sağlık koşulları açısından yaşanan durumu "tam bir cehennem" olarak niteleyerek, burada kalan az sayıdaki sağlık görevlisinin korkunç yaralanmalar yaşayan insanlarla ilgilenmeye çalıştığını bildirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın yanı sıra Filistin'in diğer bölgelerinde yaptıklarını da gizlemesi nedeniyle olanları kendi gözleriyle görmek için yaptığı ziyaretinde, Batı Şeria'da şiddet ve korkuyla ekonomik hayatın öldürüldüğünü, halkın aşağılandığını gözlemlediğini anlatarak Avrupa'yı halen soykırım karşısında İsrail'i desteklemekle suçladı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskına ikinci gününde devam ediyor.

Fransa'da 14 Kasım'da oynanan Fransa-İsrail futbol karşılaşmasında yasağa rağmen Filistin bayrağı açan gazeteci Emmanuel Hoarau, Gazze'de bir yıldır her gün siviller bombalanırken sessiz kalınamayacağını belirtti

Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Filistin asıllı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan'ın başkent Paris'teki bir üniversitede vereceği konferansa "kamu düzenine zarar vereceği" gerekçesiyle izin verilmedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları yaktı.

İsrail ordusu, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de Kamal Adwan Hastanesi'ne düzenlenen 5 yardım operasyonun 'keyfi' olarak engellendiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı ateşkes konuları ele alındı.

07:00 İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrine düzenlediği saldırıda en az 12 kişinin şehit olduğu bildirildi. Sabra mahallesinde çalışan kurtarma ekiplerine yönelik İsrail saldırısında ise 1 personelin öldüğü açıklandı. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin merkezli İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir grup İsrail askerinin havan topu saldırısı ile vurulduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya kentindeki bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

00:09 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in engellemeleri nedeniyle, Gazze'nin kuzeyinde yaşam mücadelesi veren Filistinlilere 40 günden fazla süredir neredeyse hiç yardım ulaştırılamadığını bildirdi.

00:02 Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze kentinde yakıt eksikliği nedeniyle sivil savunma ve acil yardım araçlarının hizmet veremediğini ve bu durumun devam etmesinin bölgedeki insani felaketinin boyutunu her geçen gün artırdığını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 799 Filistinli şehit oldu, 103 bin 601 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 373'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 794 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.