Soykırımcı İsrail'den son 24 saatte Gazze'de 3 katliam! Şehit sayısı 44 bin 363'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 420. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 363'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 420 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 33 kişinin şehit olduğu, 137 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 44 bin 363'e, yaralı sayısının da 105 bin 70'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 44 bin 363'e yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak görev yaptığı 5 yılı tamamlayan Josep Borrell, Gazze'de soykırım yapan İsrail'i durduramadıkları için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı başta olmak üzere çeşitli bölgelere düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 12 Filistinli öldü çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doktor Abdullatif el-Hac, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1050 sağlıkçının şehit edildiğini, 310 sağlıkçının da İsrail cezaevlerine gönderildiğini bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde yer alan Akila ailesine ait bir eve düzenlediği saldırılarda aralarında yaralıların ve yaşamını yitirenlerin olduğu bildirildi.

Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI) Başkan Yardımcısı Gilles Emmanuel Jacquet, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin uygulanamamasının, UCM ve uluslararası adaletin güvenilirliğini zedeleyeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de 50 binden fazla hamile kadının açlıkla mücadele ettiğini ifade ederek, "Bağışıklık sistemleri zayıflamış olan hamile ve emziren kadınlar çöp ve kanalizasyon yığınları arasında hayatta kalma mücadelesi veriyor" dedi.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında bir evi hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki bir yerleşim bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

İsrail ordusunun Gazze şehrindeki bir apartmana düzenlediği saldırıda 1 kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

03:52 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı bombaladığı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

02:03 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de esir takasını mümkün kılacak "geçici" bir ateşkese hazır olduğunu ancak saldırıları tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

00:55 Yemen'deki Husiler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne desteğin ve İsrail'e yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 282 Filistinli şehit oldu, 104 bin 880 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.