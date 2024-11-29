Soykırımcı İsrail'den son 24 saatte Gazze'de 3 katliam! Şehit sayısı 44 bin 363'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 420. gününde sürüyor.
GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 363'E YÜKSELDİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 420 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 33 kişinin şehit olduğu, 137 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 44 bin 363'e, yaralı sayısının da 105 bin 70'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
03:52 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı bombaladığı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
02:03 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de esir takasını mümkün kılacak "geçici" bir ateşkese hazır olduğunu ancak saldırıları tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.
00:55 Yemen'deki Husiler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne desteğin ve İsrail'e yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.
- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 282 Filistinli şehit oldu, 104 bin 880 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.