Soykırımcı İsrail'den son 24 saatte Gazze'de 4 katliam birden! Şehit sayısı 38 bin 295'e ulaştı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 278. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 38 BİN 295'E ULAŞTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 52 artarak 38 bin 295'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 278 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 208 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 295'e, yaralananların sayısının da 88 bin 241'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"İsrail'in kırmızı çizgileri korunduğu sürece" Hamas ile esir takası mutabakatına varılmasına hazır olduklarını söyledi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 52 artarak 38 bin 295'e çıktı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının yüzde 60'ının öldürüldüğü veya yaralandığını iddia etti.

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Almanya: Gazze'deki okullara sığınan insanların öldürülmesi kabul edilemez

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Filistinlerden bölgeyi terk ederek orta kesimde bulunan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istedi

İsrail askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

BM: Gazze'de UNRWA okullarının üçte ikisi vuruldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 4 günde yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı 4 okula saldırı düzenledi. Bu saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu en az 50 Filistinli ölürken çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'de soykırım işlemekle suçlanan İsrail'in en büyük silah tedarikçileri arasında ABD'ye ilaveten Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri bulunuyor

Londra'daki Queen Mary Üniversitesinin araştırmasına göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, ilk 120 günde, 26 ülke ve bölgenin yıllık emisyonundan daha fazla karbon emisyonuna neden olurken yeniden inşa faaliyetlerinin, 135'ten fazla ülkenin yıllık emisyonunu geçebileceği tahmin ediliyor

İsrail, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, en az 29 kişi hayatını kaybetti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini saldırıyla ilgili, "Son 4 günde 4 okul vuruldu. Savaş başladığından bu yana Gazze'deki UNRWA okullarının üçte ikisi vuruldu, bazıları bombalandı, birçoğu ağır hasar gördü" dedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 4 günde yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı 4 okula saldırı düzenledi. Bu saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu en az 50 Filistinli ölürken çok sayıda kişi yaralandı.

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin daha öldüğünü duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Fransa'da İslam karşıtlığı ve Arap dünyası üzerine çalışmaları ile bilinen siyaset bilimci François Burgat hakkında sosyal medya hesaplarında Gazze ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltı kararı verilmesi tepki topladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Gazze kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinlinin öldüğü, 20 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a çıktığı açıklandı.

05:59 Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'nde esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına varma fırsatlarını görüştü.

04:12 Brezilya, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadığını bildirdi.

03:33 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "Gazze Şeridi'nde dökülen kanların ve devam eden şiddet eylemlerinin, kalıcı bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlattığını" söyledi.

02:00 Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında İsrail güçlerini ve askeri araçları hedef alan saldırılarda çok sayıda askerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 571 Filistinli hayatını kaybetti.