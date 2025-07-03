Soykırımcı İsrail'den son 48 saatte Gazze'de 26 kanlı katliam

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte Filistinlilere yönelik 26 "kanlı katliam" işlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, kasten öldürme ve soykırım politikasına tam gaz devam ettiğini gösteren bu son saldırılarda 300'ü aşkın kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların çoğunlukla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı barınaklar, çadırlar, evler, parklar, pazarlar ve insani yardım dağıtım noktalarına düzenlendiği vurgulanan açıklamada, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çekildi.



Açıklamada, İsrail'in, bu saldırılarla "toplumun en savunmasız kesimini kasıtlı olarak hedef aldığını" göstermiş olduğu belirtildi.

Hükümetin açıklamasında İsrail'in, hastaneleri bombalayarak, sağlık personelini hedef alarak ve hayati önem taşıyan malzemelerin girişini engelleyerek sağlık sisteminin geri kalanını da çökertmeye çalıştığı vurgulandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02.30 Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun son 48 saatte 26 katliam işlediğini ve 300'den fazla kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

02.23 İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin yayımlamaması üzerine Channel 4'da gösterilen "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" belgeselinde konuşan İsrailli asker ve sağlık çalışanları, Filistinli mahkumlara dayak, kötü muamele ve işkence yapıldığını söyledi.

01.36 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi.

00.20 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in işgal ettiği Gazze Şeridi'nde bir ateşkesin olması durumunda, bunun "herkesin kabul ettiği unsurlara" sahip olacağını belirtti.

00.18 Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in 22 aydır sürdürdüğü saldırılar sonucu artan can kayıpları nedeniyle Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde mezar yerlerinin tükendiğini bildirdi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 12 Filistinli hayatını kaybetti, 134 bin 592 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 454 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 551 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 640'a, yaralıların sayısı da 4 bin 488'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.