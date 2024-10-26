Soykırımcı İsrail'den son 48 saatte Gazze'de 7 katliam! Şehit sayısı 42 bin 924'e çıktı

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 386. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 386 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 42 BİN 924'E ÇIKTI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 48 saatte 77 artarak 42 bin 924'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 386 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 77 kişinin şehit olduğu, 289 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 42 bin 924'e, yaralı sayısının da 100 bin 833'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine son 22 günde düzenlediği saldırılarda en az 820 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 77 artarak 42 bin 924'e yükseldi.

İsrail ordusunun üst üste 22'nci gününde havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan yüzlerce Filistinlinin yerlerinden edilmesi Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evleri bombalanan ve yakılan vatandaşların imdat çağrılarına cevap veremediğini duyurdu.

İsrail'in 22 gündür soykırıma tabi tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampındaki El-Avde Hastanesinde doğan Muhammed bebek, İsrail soykırımının en küçük şahitlerinden biri oldu.

İspanya, İngiltere ve Türkiye'den akademisyenler, İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerinin, hükümetler üzerinde kamuoyu baskısı oluşturma yoluyla uygulanacak uluslararası yaptırımlarla sonlandırılabileceğini ifade ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucunda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki tüm erkek sağlık personeli ile bazı hastaları ve yaralıları alıkoyduğu bildirildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Gazze'deki çatışmaların giderek artması nedeniyle uluslararası topluma çağrıda bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Dünya, Gazze'deki çatışmanın en karanlık anında harekete geçmeli" dedi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 17 bin 210 çocuğu şehit ettiği bildirildi.

Van'da yaşayan bir hayırsever, bahçesindeki elmaların gelirini Gazze'ye bağışladı.

Kolombiya'da düzenlenen And Parlamentosunun 45'inci yıl dönümü etkinliklerinde konuşan And Parlamentosu Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, dünyanın zorlu sınavlarla karşı karşıya olduğunu, bölgesel çatışmaların toplumlar açısından büyük insani krizlere yol açtığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskında Sivil Savunma Müdürlüğü yetkililerinden bir kişi ile bir itfaiyeciyi alıkoydu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişime geçmeyi başardıklarını bildirdi.

İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin yoğun bakımındaki 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

26 EKİM 2024 CUMARTESİ

Tunus'ta yüzlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarını protesto etti.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları için "Ne yapman gerekiyorsa yap." diyerek destek verdiği belirtildi.

Moritanya'da binlerce kişi, İsrail saldırıları altındaki Gazze ve Lübnan ile dayanışma sergilemek ve İsrail'in yürüttüğü "soykırım savaşının" sona ermesini talep etmek amacıyla başkent Nuakşot'ta gösteri yürüyüşü düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Sağlık Raportörü Tlaleng Mofokeng, dünya liderlerinin Gazze'de soykırımı sonlandırmak için "ekonomik, siyasi ve diplomatik" her yola başvurması gerektiğini ifade etti.