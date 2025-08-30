İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Suriye'de baskın

Soykırımcı İsrail ordusu, Suriye'de El-İşşe köyüne girerek iki eve baskın gerçekleştirdi. Suriye devlet televizyonunda yer alan haberde, 'Gece yarısından sonra İsrail ordusu köydeki iki evde arama yaptı.' ifadeleri kullanıldı.

AA30 Ağustos 2025 Cumartesi 12:49 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Suriye'de baskın
Soykırımcı İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı El-İşşe köyüne gece yarısından sonra baskın düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde soykırımcı İsrail ordusuna ait iki askeri aracın El-İşşe köyüne girerek iki eve baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, "Gece yarısından sonra İsrail ordusu köydeki iki evde arama yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Soykırımcı İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

