14 Ocak 2026 Çarşamba
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Suriye'de gerilimi tırmandıracak adım

Soykırımcı İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında 3 araçtan oluşan bir askeri kontrol noktası kurdu.

14 Ocak 2026 Çarşamba 12:11
Soykırımcı İsrail'den Suriye'de gerilimi tırmandıracak adım
Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"nin haberinde, İsrail askerlerinin Kuneytra kırsalındaki Sımdaniyye el-Garbiyye köyünde kontrol noktası kurduğu belirtildi.

İsrail askerlerince kurulan kontrol noktasında 3 askeri aracın bulunduğu ve yoldan geçenlerin arandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün de Suriye'nin güneyindeki Dera kenti kırsalında bazı beldelere topçu atışıyla saldırı düzenlemişti.

⁠İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

