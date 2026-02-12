İSTANBUL 15°C / 11°C
12 Şubat 2026 Perşembe
  • Soykırımcı İsrail'den Suriye'de sınır ihlali
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Suriye'de sınır ihlali

Soykırımcı İsrail ordusu, sınır ihlalinde bulunduğu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde, geçici bir kontrol noktası kurdu.

12 Şubat 2026 Perşembe 15:58
ABONE OL

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, 7 askeri araçtan oluşan İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzeyindeki El Kasarat yolunda ilerleyerek bölgede geçici kontrol noktası oluşturdu. İsrail güçleri, burada yoldan geçenleri, arayıp kimliklerini kontrol ederek, yol çevresinde tarama faaliyetleri yürüttü.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde sık sık askeri araçlarla girip, kontrol noktaları kurarak "arama tarama" yapıyor.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

