Soykırımcı İsrail'den Suriye'nin güneyine baskın: Bazı kişileri alıkoydu

Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail ordu birlikleri Suriye'nin güneyinde silah kaçakçılarını yakaladı." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun 210. Tümeni'ne bağlı birliklerin, gece Suriye'nin güneyine baskın düzenlediği kaydedilen açıklamada, bölgede faaliyet gösteren silah kaçakçılarının yakalandığı iddia edildi.

Açıklamada, "şüphelilerin" istihbarat bilgileri üzerine yakalanıp sorgulandığı ve bölgede bulunan silahların da ele geçirildiği ileri sürüldü.

İsrail ordusunun, Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam ettiği ve çeşitli senaryolara hazır olduğu savunuldu.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.