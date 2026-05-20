Soykırımcı İsrail'den Suriye'nin güneyine baskın

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında yeni bir baskın operasyonu gerçekleştirdi. Evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, 2 sivili alıkoyarak bölgeden ayrıldı. Bu operasyon, İsrail'in son haftalarda Kuneytra kırsalında art arda düzenlediği baskınların sonuncusu oldu ve Şam yönetiminin sert tepkisine yol açtı.

SOYKIRIMCI İSRAİL GÜÇLERİNDEN BASKIN

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'nın güneyindeki El-Basali ve Ummu'l Luks bölgelerine baskın düzenledi. Evlerde arama yapan İsrail ordusu, 2 sivili alıkoydu.

İsrail ordusu 14 Mayıs'ta da Kuneytra kırsalındaki Sayda el-Colan ve Kodena köylerine baskın düzenleyerek 2 sivili alıkoymuştu.

ŞAM YÖNETİMİNDEN SERT TEPKİ

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera'ya sık sık topçu saldırıları düzenleyerek ve bu bölgelerde hukuksuz alıkoymalar gerçekleştirerek ihlallerini sürdürüyor.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.