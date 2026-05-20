İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6006
  • EURO
    52,9278
  • ALTIN
    6565.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den Suriye'nin güneyine baskın
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Suriye'nin güneyine baskın

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında El-Basali ve Ummu'l Luks bölgelerine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı ve 2 sivili alıkoydu. Şam yönetimi, İsrail'in 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini bildirdi.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Suriye'nin güneyine baskın
ABONE OL

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında yeni bir baskın operasyonu gerçekleştirdi. Evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, 2 sivili alıkoyarak bölgeden ayrıldı. Bu operasyon, İsrail'in son haftalarda Kuneytra kırsalında art arda düzenlediği baskınların sonuncusu oldu ve Şam yönetiminin sert tepkisine yol açtı.

SOYKIRIMCI İSRAİL GÜÇLERİNDEN BASKIN

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına baskın düzenleyerek 2 sivili alıkoydu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'nın güneyindeki El-Basali ve Ummu'l Luks bölgelerine baskın düzenledi. Evlerde arama yapan İsrail ordusu, 2 sivili alıkoydu.

İsrail ordusu 14 Mayıs'ta da Kuneytra kırsalındaki Sayda el-Colan ve Kodena köylerine baskın düzenleyerek 2 sivili alıkoymuştu.

ŞAM YÖNETİMİNDEN SERT TEPKİ

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera'ya sık sık topçu saldırıları düzenleyerek ve bu bölgelerde hukuksuz alıkoymalar gerçekleştirerek ihlallerini sürdürüyor.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.