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Dünya

Soykırımcı İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Soykırımcı İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a ve Dera'ya hava saldırısı düzenledi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 01:26 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
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Soykırımcı İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ilinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, soykırımcı İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef aldı.

Soykırımcı İsrail, Kisva'da bir silah deposunu vurdu.

Saldırının ardından bölgede yangın çıktı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri şu anda belirlediğimiz yeni politika doğrultusunda, güney Suriye'yi askerden arındırmak amacıyla bölgeye güçlü saldırılar düzenliyor. Mesajımız net: Güney Suriye'nin, Güney Lübnan'a dönüşmesine izin vermeyeceğiz." dedi. Katz, "Vatandaşlarımızın güvenliğinden asla taviz vermeyeceğiz. Suriye rejim güçleri veya ülkedeki terör örgütlerinin, güney Suriye'de güvenlik bölgesi oluşturmaya yönelik her girişimi ateşle karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

SURİYE ULUSAL DİYALOG KONFERANSI BİLDİRİSİNE CEVAP YORUMU

Hazırlık Komitesi Başkanı Huda El-Atasi, okuduğu sonuç bildirisinde şu ifadelere yer verilmişti;

Ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine kesinlikle karşı çıkılması gerektiği belirtildi.

İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılarının kınandı ve İsrail'in ihlallerinin, ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğu vurgulandı.

Bildiride, işgalin derhal ve koşulsuz sona erdirilmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun provokatif açıklamalarının reddedilmesi ve uluslararası toplumun, Suriye halkına yönelik saldırıları durdurması için sorumluluk alması istendi.

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