Soykırımcı İsrail'den Suriye'ye saldırı tehdidi

Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" niteliği taşıdığını ileri sürdü.

Suriye'nin güneyindeki Dürzileri rejime karşı kışkırtma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına girişen İsrail'in Savunma Bakanı, "İsrail, kenarda beklemeyecektir." ifadesini kullandı.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Suriye'den fırlatıldığı ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde boş alana düştüğü iddia edilen roketlere karşılık, bu ülkeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Süveyda'da Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar sürerken, Dürzi güçlerin, bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 6 asker ölmüş, 9 asker rehin alınmıştı.

Soykırımcı İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.