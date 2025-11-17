İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3381
  • EURO
    49,2766
  • ALTIN
    5559.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den tecavüzcü askerlere taltif... Seyahat yasakları kaldırıldı
Dünya

Soykırımcı İsrail'den tecavüzcü askerlere taltif... Seyahat yasakları kaldırıldı

İsrail makamları, Filistinlilere uygulanan işkence ve kötü muameleyle ünlü İsrail'in Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz etmekten yargılanan İsrail askerlerinin bazılarının seyahat yasağını kaldırma kararı aldı.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 00:39 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den tecavüzcü askerlere taltif... Seyahat yasakları kaldırıldı
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail makamları Sde Teiman hapishanesinde görev yapan "Kuvvet 100" askeri birliğinin bazı üyelerine uygulanan seyahat yasağını kaldırdı.

Söz konusu karar, Filistinli bir esire tecavüz etmekle suçlanan soykırımcı İsrail askerleri hakkında yasal işlemlerin devam ettiği süreçte yapılan duruşma sırasında alındı.

SDE TEİMAN'DAKİ TECAVÜZ GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANMIŞTI

Soykırımcı İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin tecavüz esnasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza açıklanmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.