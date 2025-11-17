Soykırımcı İsrail'den tecavüzcü askerlere taltif... Seyahat yasakları kaldırıldı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail makamları Sde Teiman hapishanesinde görev yapan "Kuvvet 100" askeri birliğinin bazı üyelerine uygulanan seyahat yasağını kaldırdı.

Söz konusu karar, Filistinli bir esire tecavüz etmekle suçlanan soykırımcı İsrail askerleri hakkında yasal işlemlerin devam ettiği süreçte yapılan duruşma sırasında alındı.

SDE TEİMAN'DAKİ TECAVÜZ GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANMIŞTI

Soykırımcı İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin tecavüz esnasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza açıklanmadı.