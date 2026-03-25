  • Soykırımcı İsrail'den yedek asker adımı: Yüz binlercesi silah altına alınacak
İsrail'deki aşırı sağcı hükümet, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren ordunun 400 bine kadar yedek askeri silah altına almasına izin verdi. Daha önce 280 bin olan üst sınır ciddi bir artışla yükseltilirken, ordu bu sayının operasyonel ihtiyaçlara göre belirlenecek bir üst sınır olduğunu açıkladı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 15:35
İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını genişletmesiyle birlikte yedek asker seferberliği de yeni bir boyut kazandı. Tel Aviv yönetimi, ordunun artan ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla silah altına alınabilecek yedek asker sayısını önemli ölçüde artırdı. Bu karar, bölgedeki gerilimin tırmanmasına paralel olarak İsrail'in askeri kapasitesini en üst düzeye çıkarma iradesini bir kez daha gözler önüne serdi.

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN ORDUYA 400 BİN YEDEK ASKER YETKİSİ

İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin, İran ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren orduya 400 bine kadar yedek askeri silah altına alma izni verdiği belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, hükümet, ordunun 400 bine kadar yedek askeri silah altına almasının önünü açtı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise silah altına alınacak asker sayısının kesin olmadığı, ancak bunun "operasyonel ihtiyaçlara göre esneklik sağlayan üst sınır olduğu" ifade edildi.

İsrail ordusunun "acil durum emirleriyle" yedek askerleri göreve çağırma yetkisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana birkaç ayda bir hükümetin onayına sunuluyor.

Tel Aviv yönetimi Aralık 2025'te ordunun 280 bin askeri silah altına alabilmesine izin vermişti.

Öte yandan İsrail ordusu, İran'a başlattığı saldırılardan yalnızca bir gün sonra 100 bin yedek askeri silah altına alacağını duyurmuştu.

