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Dünya

Soykırımcı İsrail'den Yemen'e hava saldırısı

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Husiler'e yönelik tehdidinin ardından İsrail savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 21:56 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Yemen'e hava saldırısı
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Soykırımcı İsrail basınına bilgi veren İsrailli üst düzey bir yetkili, savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları gerçekleştirdiğini doğruladı.

İsmi açıklanmayan söz konusu yetkili, onlarca savaş uçağının gerçekleştirdiği saldırıdan önce soykırımcı İsrail'in ABD'yi bilgilendirdiğini ifade etti.

Kanal 12 televizyonunun güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, soykırımcı İsrail savaş uçaklarının Yemen'de 10'dan fazla hedefe yaklaşık 48 bomba attığı kaydedildi.

Daha önce de hava saldırılarıyla hedef alınan Hudeyde Limanı'nın ağır hasar aldığı, Husilere ait çimento fabrikalarının vurulduğu bildirildi.

Kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise hava saldırısı sonrası Husilerden gelecek karşı saldırılara hazırlandıklarını belirtti.

HUSİLER: HUDEYDE LİMANI 6 HAVA SALDIRISIYLA HEDEF ALINDI

Yemen'deki Husiler ise ülkenin batısında yer alan Hudeyde Limanı'nın ABD ve soykırımcı İsrail tarafından düzenlenen 6 hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının Telegram hesabında paylaştığı haberde, Hudeyde Limanı'nın ABD ve İsrail tarafından 6 hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Hudeyde kentindeki Bacil ilçesinde yer alan Bacil çimento fabrikasının de İsrail saldırısında vurulduğu kaydedildi.

SOYKIRIMCI NETANYAHU, YEMEN'DEKİ HUSİLERE SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından dün saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Soykırımcı İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyleyen soykırımcı Netanyahu, "ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz." demişti.

Yemen'deki Husiler, dün soykırımcı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

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