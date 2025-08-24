İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Yemen'e hava saldırısı

Soykırımcı İsrail ordusunun Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

24 Ağustos 2025 Pazar 16:37
Soykırımcı İsrail'den Yemen'e hava saldırısı
Soykırımcı İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, kısa süre önce İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya hava saldırısında bulundu.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Sana'ya düzenlenen saldırıda büyük bir patlamanın gerçekleştiği görüldü.

Soykırımcı İsrail ordusundan ise Yemen'e düzenlenen saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, cuma gecesi soykırımcı İsrail'e bir balistik füze atmıştı. Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle Tel Aviv ve çevresindeki çok sayıda kentte sirenler çalmıştı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Yemen'den atılan füze nedeniyle başkentteki Ben-Gurion Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını aktarmıştı.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise füzenin İsrail'in orta kesimlerine doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğu kaydedilmişti.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

