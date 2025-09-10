Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin hava savunma sistemlerinin Sana'ya saldırı başlatan İsrail uçaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı.

Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.

Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürülerek askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının da olduğu savunuldu.

İsrail, Yemen'e yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.