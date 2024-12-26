Soykırımcı İsrail'den Yemen'e hava saldırısı! Sana ve Hudeyde'yi hedef aldılar

Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Sana ve Hudeyde kentlerine düzenlediği saldırıların ABD'nin bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.

Haberde, İsrail jetlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki ana pisti, kontrol kulesini ve uçakları hedef aldığı aktarıldı.

Hudeyde kentinde ise İsrail'in Haziz elektrik santralini, Hudeyde Limanı'nı ve petrol rafinerilerini vurduğu kaydedildi.

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Yemen yerel basınında yer alan haberlerde de İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Sana'da birkaç noktayı bombaladığı ifade edildi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin televizyon konuşması yaptığı sırada Sana'ya ağır bombardımanın olduğu vurgulanan haberde, İsrail savaş uçaklarının özellikle de Uluslararası Sana Havalimanı'nı ve Sana'daki ed-Deylemi Hava Üssü'nü hedef aldığı kaydedildi.