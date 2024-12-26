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Dünya

Soykırımcı İsrail'den Yemen'e hava saldırısı! Sana ve Hudeyde'yi hedef aldılar

İsrail'in, Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanı ile Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 17:49 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Yemen'e hava saldırısı! Sana ve Hudeyde'yi hedef aldılar
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Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Sana ve Hudeyde kentlerine düzenlediği saldırıların ABD'nin bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.

Haberde, İsrail jetlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki ana pisti, kontrol kulesini ve uçakları hedef aldığı aktarıldı.

PETROL RAFİNERİLERİ VURULDU

Hudeyde kentinde ise İsrail'in Haziz elektrik santralini, Hudeyde Limanı'nı ve petrol rafinerilerini vurduğu kaydedildi.

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

BAŞKENT SANA'DA ÇOK SAYIDA NOKTA BOMBALANDI

Yemen yerel basınında yer alan haberlerde de İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Sana'da birkaç noktayı bombaladığı ifade edildi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin televizyon konuşması yaptığı sırada Sana'ya ağır bombardımanın olduğu vurgulanan haberde, İsrail savaş uçaklarının özellikle de Uluslararası Sana Havalimanı'nı ve Sana'daki ed-Deylemi Hava Üssü'nü hedef aldığı kaydedildi.

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