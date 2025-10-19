İSTANBUL 18°C / 11°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'den yeni ambargo... Gazze'ye insani yardım girişi durduruldu

İsrail hükümetinin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtildi.

19 Ekim 2025 Pazar 20:03
Soykırımcı İsrail'den yeni ambargo... Gazze'ye insani yardım girişi durduruldu
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümet, İsrail ordusunun tavsiyesine binaen ateşkesin birinci aşamasının en önemli maddelerinden biri olan insani yardımlarla ilgili yeni bir karar aldı.

Buna göre, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi durduruldu.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşamasının en önemli maddelerinden biri esir takası ve saldırıların durmasının yanı sıra Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmesiydi.

Gazze'ye her gün yaklaşık 600 tır yardım girişi yapılması gerekiyor.

