Soykırımcı İsrail'den yılın ilk gününde yeni katliam: Şehit sayısı 45 bin 553 oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 453. gününde sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 2 saldırıda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 41 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 553'e, yaralı sayısının ise 108 bin 379'a yükseldiği bildirildi.

İsrail'in yeni yılın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk, 20 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin ortasındaki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, yeni yılın ilk dakikalarında İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla düzenlenen söz konusu saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Tanıklar, İsrail ordusunun Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarının doğu ve kuzey bölgelerini yoğun topçu ateşiyle vurduğunu söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarının doğu ve kuzey bölgelerini yoğun topçu ateşiyle vurduğunu anlattı.

İsrail ordusu ise Kassam Tugayları'nın İsrail'in güneyindeki Netivot kasabasına roket atışı yapmasının ardından Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bazı bölgelerin derhal tahliye edilmesini istediği bir bildiri yayınladı.

Güneyde de İsrail topçu birlikleri, Han Yunus'un Fahhari kasabası ile Refah'ın Mevasi bölgesine yoğun saldırılar düzenledi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Fahhari'de "Ebu Taime" ailesine ait bir evi bombaladığını ve yaralıların Han Yunus'un doğusundaki Avrupa Hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre de kuzeyde, Cibaliye beldesinde bir evin İsrail uçaklarınca bombalanması sonucu çoğu çocuk, 15 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Cibaliye'nin batısındaki Nezle bölgesine çok sayıda top mermisinin isabet ettiğini ve İsrail ordusunun Beyt Lahiya ile Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki binaları ve mahalleleri yıktığını belirtti.

İsrail'in Han Yunus kentinin güneydoğusundaki Menara Mahallesi'ne İHA ile düzenlediği saldırılarda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail uçakları, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki bir araziyi hedef aldı. Sabah saatlerinden itibaren Şucaiyye ve Şaf mahallelerinin doğusunda da İHA'lar ve askeri araçlarla saldırılar düzenlendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, son iki günde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı 1540'tan fazla çadırın yağışlı havalarda su altında kaldığını duyurdu

12:04 İsrail'in yeni yılın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 15 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.