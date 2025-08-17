İSTANBUL 29°C / 22°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'e balistik füze saldırısı... Tel Aviv'de uçuşlar durdu

Yemen'deki Husiler, soykırımcı İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını bildirdi.

17 Ağustos 2025 Pazar 22:00
Soykırımcı İsrail'e balistik füze saldırısı... Tel Aviv'de uçuşlar durdu
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na 'Filistin-2' hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir askeri operasyon düzenledik." ifadesini kullandı.

Operasyonun başarıyla hedefine ulaştığını ve havalimanındaki uçuşların durmasına neden olduğunu belirten Seri, saldırı nedeniyle çok sayıda İsraillinin sığınaklara akın ettiğini kaydetti.

Seri, bu saldırının, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçları ile Yemen'e düzenlenen saldırılara yanıt olduğunu ifade etti.

Husilerin Sözcüsü, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar soykırımcı İsrail'e saldırıların devam edeceğini vurguladı.

SOYKIRIMCI BAKAN TEHDİT ETMİŞTİ

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Yemen'deki İran destekli Husileri, sabah saatlerinde düzenledikleri saldırıya atıfla "bu daha başlangıç" ifadeleriyle yine tehdit etmişti.

Soykırımcı İsrail ordusu sabah saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'nın güneyinde İran destekli Husiler tarafından kullanıldığı öne sürülen bir elektrik santralini vurduğunu duyurmuştu.

İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi saldırının donanma tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.

Yemen basını da Sana'nın güneyindeki Haziz Elektrik Santrali yakınlarında sabah saatlerinde patlamalar duyulduğunu bildirmişti.

