Gazze'de uzun süredir devam eden İsrail katliamına karşı dünyadan tepkiler devam ediyor. Son olarak bir aktivistin savunma sanayii fuarında yaptığı protesto, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Savunma sanayii fuarına katılan bir aktivist İsraillilerin bulunduğu bölüme giderek, "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi? En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde diye duyduk. Bebek öldürme bölümü burası mı?" sorusunu yöneltti.

Görevlilerden bazılarının aktivistin sorusuna gülerek cevap vermeleri dikkatlerden kaçmadı.

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