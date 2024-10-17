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Dünya

Soykırımcı İsrail'e çok konuşulacak tepki: En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?

Bir aktivist, savunma sanayii fuarında İsrailli firmaların bölümüne giderek, 'En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?' diye sordu. Soykırımcılara tepki sosyal medyada gündem oldu.

17 Ekim 2024 Perşembe 08:38 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'e çok konuşulacak tepki: En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?
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Gazze'de uzun süredir devam eden İsrail katliamına karşı dünyadan tepkiler devam ediyor. Son olarak bir aktivistin savunma sanayii fuarında yaptığı protesto, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Savunma sanayii fuarına katılan bir aktivist İsraillilerin bulunduğu bölüme giderek, "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi? En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde diye duyduk. Bebek öldürme bölümü burası mı?" sorusunu yöneltti.

Görevlilerden bazılarının aktivistin sorusuna gülerek cevap vermeleri dikkatlerden kaçmadı.

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