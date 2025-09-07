İSTANBUL 27°C / 19°C
7 Eylül 2025 Pazar
Dünya

Soykırımcı İsrail'e İHA saldırısı... Hava trafiği durdu

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), Soykırımcı İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'nı hedef alarak havalimanının saatlerce hizmet dışı kalmasına neden olduğunu duyurdu.

AA7 Eylül 2025 Pazar 22:29 - Güncelleme:
Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "İnsansız hava araçları (İHA) güçlerimiz Necef Çölü (Negev), Umm er-Reşraş (Eilat), Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod) ve Yafa'da (Tel Aviv) çok sayıda hedefle ilgili geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırılar arasında "Eilat'taki Ramon Havalimanı'nı doğrudan vurarak hava trafiğini durduran bir İHA saldırısı ile Negev'deki iki hassas askeri hedefi (adı belirtilmeyen) vuran üç İHA"nın bulunduğu kaydedildi.

Buna ek olarak, "Aşkelon'daki hayati bir hedefe bir İHA, Lid (Ben Gurion) Havalimanı'na bir İHA ve Aşdod bölgesindeki hayati bir hedefe 2 İHA" fırlatıldığı belirtildi.

Operasyonun "Allah'ın yardımıyla başarıyla hedeflerine ulaştığı, İsrail ve ABD'ye ait hava savunma sistemlerinin ise bu saldırıların birçoğunu tespit edip engelleyemediği" ifade edildi.

Husiler, açıklamalarında askeri operasyonlarını "sonuçları ne olursa olsun yoğunlaştıracaklarını, Gazze'ye verdikleri destekten geri adım atmayacaklarını" vurguladı.

Ayrıca Yemen'in silahlarını daha etkili ve verimli hale getirmek için geliştirdiği aktarıldı.

Tüm hava yolu şirketlerine de uyarıda bulunularak, "İşgal altındaki Filistin'deki havalimanlarının güvenli olmadığı, sürekli hedef alınacağı ve bu nedenle şirketlerin hiçbir sorumluluk kabul edilmeyeceği" belirtildi.

Husiler, havalimanlarının derhal terk edilmesi ve güvenli olmayan bu alanlara geri dönülmemesi gerektiğini ifade etti.

Husiler, İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırılarının yanı sıra İsrail'e ait ya da İsrail'e doğru ilerleyen gemileri de hedef alıyor ve bu saldırıların, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail soykırımına bir yanıt olduğunu belirtiyor.

Grup, İsrail'in Gazze'deki imha savaşını sona erdirene kadar saldırılarını sürdüreceğini açıkladı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre ise, havalimanının yolcu terminaline bir insansız hava aracının düştüğünü ve 5 kişinin yaralandığını, 3 kişinin ise şok geçirdiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsrail, ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme politikaları uyguluyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma yönündeki çağrı ve kararlarını ise görmezden geliyor.

Bu soykırım sonucunda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle ise 138'i çocuk olmak üzere 387 Filistinli yaşamını yitirdi.

