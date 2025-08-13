Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 6 İHA ile İsrail'de 4 noktaya saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, güneydeki Birüssebi (Berşeva), Necef ve Eliat ile kuzeydeki Hayfa şehirlerinde "kritik hedefleri" vurduklarını savundu.

Seri, bu saldırıları soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına bir yanıt ayrıca Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar ve kutsal mekanların ihlal edilmesine karşı bir tepki olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Soykırımcı İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan soykırımcı İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

