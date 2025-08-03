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Dünya

Soykırımcı İsrail'e İHA saldırısı... Şehirde sirenler korku saldı

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'de Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) kentleri ile Hayfa Limanı'nı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 21:17 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'e İHA saldırısı... Şehirde sirenler korku saldı
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 3 İHA ile İsrail'de 3 noktaya saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırılarda Tel Aviv yakınlarındaki Yafa ve Askalan'da yer alan iki askeri hedefin ve İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Limanı'nın hedef alındığını bildirdi.

Bu saldırının "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına bir yanıt" olduğuna dikkati çeken Seri, bunları ayrıca Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar ve kutsal mekanların ihlal edilmesine karşı bir tepki olarak gerçekleştirdiklerini de vurguladı.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Husiler tarafından atıldığı belirlenen İHA nedeniyle Gazze sınırındaki Bnei Netzarim yerleşim yerinde sirenlerin devreye girdiği bildirilmişti.

Hava savunma sistemlerince engellenen İHA nedeniyle herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediği aktarılmıştı.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan soykırımcı İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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