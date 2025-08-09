İSTANBUL 31°C / 23°C
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'e İsveç'te soğuk duş: Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak
Dünya

Soykırımcı İsrail'e İsveç'te soğuk duş: Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal ve Filistinlileri yerinden etme planına karşı protesto düzenledi.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 17:42
Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail hükümetinin Gazze'ye ilişkin işgal planına tepki gösterdi.

Protestoya katılanlar "Siyonist İsrail, Filistin'den defol", "Katil ABD, Orta Doğu'dan defol", "Soykırıma hayır", "Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak" yazılı dövizler taşıdı. "Filistin'e özgürlük, Netanyahu planına hayır" sloganları atan grup, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Protestoya katılan İsveçli aktivist Sigyn Meder, AA muhabirine verdiği demeçte, "Filistin'de olan soykırım hayatımda gördüğüm en korkunç şey." dedi.

İsveç hükümetinin soykırıma sessiz kaldığını belirten Meder, şunları söyledi:

"Çocuklar sakat bırakılıyor ve kasıtlı olarak öldürülüyor, okullar bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor bu korkunç bir durum. Buna sessiz kalan İsveç hükümetinden utanıyorum. Bu soykırıma biz de ortak oluyoruz. Çünkü silah anlaşmasını bozmak istemeyen ve İsrail'e yaptırım uygulamayan bir hükümetimiz var. Buna rağmen ben bireysel olarak Filistin'e destek gösterilerine katılarak soykırımın durdurulmasını istiyorum."

